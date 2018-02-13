13:12 13 февраля 2018 0

Александр Поветкин получил премию «За преодоление». Его бой проходил в рамках шоу RCC boxing Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Бои RCC boxing promotions владельца «Русской медной компании» Игоря Алтушкина получили три награды премии «Звезда бокса». Победа присуждена в номинации «Лучшая промоутерская компания года». Награду получал исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов.

Также победителями стали Денис Лебедев («За волю к победе» на поединке 9 июля в Екатеринбурге) и Александр Поветкин («За преодоление» на поединке 15 декабря в Екатеринбурге). Оба боя организовывал RCC boxing promotions.

Как сообщает Akboxing.ru, победителей определяли ведущие спортивные эксперты телеканалов «Матч», «Евроспорт», информационных агентств Р-Спорт, ТАСС, сайтов Sportbox.ru, Allboxing.ru и других, а также представители региональных федераций бокса России, известные промоутеры, менеджеры и боксеры, которые уже закончили свои активные выступления на ринге. В экспертном голосовании принял участие известный режиссер и ценитель бокса Никита Михалков, который не раз посещал крупные боксерские шоу от RCC boxing promotions в Екатеринбурге.

Количество номинаций премии «Звезда бокса» каждый год варьируется. В этом их было 13. Год назад жюри премии присудило RCC boxing promotions победу в номинации «Открытие года». Алексей Титов отметил, что новая награда — это еще один шаг вперед.

«Очень радует, что организаторы отмечают рост нашей компании. За один год из „открытия“ — в „лучшую компанию“. Но мы не собираемся останавливаться, мы только в самом начале нашего большого пути», — поделился Титов. В этом году «Открытие» не вручалось.