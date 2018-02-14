ГИБДД огласила список самых опасных дорог в Зауралье

В Курганской области автоинспекторы нашли 18 участков дорог, на которых чаще всего происходят ДТП с пострадавшими и погибшими. Полный список огласил на пресс-конференции 14 февраля начальник регионального управления ГИБДД УМВД Михаил Чебыкин.
По его словам, на трассах Зауралья таких участков пять. На федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» опасными считаются поворот на Лесхоз, район зоны отдыха «Голубые озера», а также участок между стоянкой «Афганской» и поворотом на поселок Керамзитный. На трассе Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» вновь поставили на учет 178 км — мост через реку Суварыш в Далматовском районе. На дороге регионального значения «Курган — Куртамыш — Целинное» выявили аварийный участок на границе Куртамышского и Целинного районов (127 км).
Список из 13 очагов ДТП в Кургане ранее публиковало «URA.RU». Как уточнил Михаил Чебыкин, наибольшее опасение у сотрудников Госавтоинспекции вызывают пешеходные переходы у ТЦ «Стрекоза» во 2-м микрорайоне и у городского суда, а также выезд от ТРЦ «Рио» (ул. Бажова, 142) и участок улицы Бурова-Петрова вблизи домов №№115-117.
Из года в год не снижается аварийность у поворота на Лесхоз в области и на пешеходном переходе во 2-м микрорайоне в Кургане. Как сообщил спикер, перекресток Маршала Голикова и ул. Мальцева в Заозерном районе города в этом году оборудуют светофором и перенесут опасный переход на него. «По участку у поворота на Лесхоз было несколько способов решения проблемы: строительство многоуровневой развязки, либо организация кругового движения, либо строительство светофорного объекта. Пока остановились на менее затратной и быстро реализуемой установке светофора на пересечении трассы с прилегающими автодорогами», — заключил Михаил Чебыкин.