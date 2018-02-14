{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 февраля 2018
13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Курганской области
17:21  14 февраля 2018 0

ГИБДД огласила список самых опасных дорог в Зауралье

Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, чебыкин михаил, карта автомобильных дорог
На дорогах Курганской области нашли 18 опасных участковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области автоинспекторы нашли 18 участков дорог, на которых чаще всего происходят ДТП с пострадавшими и погибшими. Полный список огласил на пресс-конференции 14 февраля начальник регионального управления ГИБДД УМВД Михаил Чебыкин.

По его словам, на трассах Зауралья таких участков пять. На федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» опасными считаются поворот на Лесхоз, район зоны отдыха «Голубые озера», а также участок между стоянкой «Афганской» и поворотом на поселок Керамзитный. На трассе Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган» вновь поставили на учет 178 км — мост через реку Суварыш в Далматовском районе. На дороге регионального значения «Курган — Куртамыш — Целинное» выявили аварийный участок на границе Куртамышского и Целинного районов (127 км).

Список из 13 очагов ДТП в Кургане ранее публиковало «URA.RU». Как уточнил Михаил Чебыкин, наибольшее опасение у сотрудников Госавтоинспекции вызывают пешеходные переходы у ТЦ «Стрекоза» во 2-м микрорайоне и у городского суда, а также выезд от ТРЦ «Рио» (ул. Бажова, 142) и участок улицы Бурова-Петрова вблизи домов №№115-117.

Из года в год не снижается аварийность у поворота на Лесхоз в области и на пешеходном переходе во 2-м микрорайоне в Кургане. Как сообщил спикер, перекресток Маршала Голикова и ул. Мальцева в Заозерном районе города в этом году оборудуют светофором и перенесут опасный переход на него. «По участку у поворота на Лесхоз было несколько способов решения проблемы: строительство многоуровневой развязки, либо организация кругового движения, либо строительство светофорного объекта. Пока остановились на менее затратной и быстро реализуемой установке светофора на пересечении трассы с прилегающими автодорогами», — заключил Михаил Чебыкин.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров