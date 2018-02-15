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03:57  15 февраля 2018 0

Ямальского чиновника отправили в колонию за хищение 9 млн рублей

Суд над Ведерниковым. Челябинск., руки, наручники, браслеты
За хищение денежных средств мужчина получил 6 лет тюрьмыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде осужден бывший главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного департамента в ЯНАО. Мужчина был признан виновным в хищении 9 млн рублей и был приговорен 6 годам лишения свободы.

Как следует из обвинительного заключения, с ноября 2014 года по июнь 2017 года осужденный на своем служебном компьютере с помощью специальной программы и вверенных ему электронных цифровых подписей главного бухгалтера и руководителя отправлял заявки на перечисление денежных средств в Управление федерального казначейства по ЯНАО. Он перечислял деньги со счета УСД в ЯНАО за оплату вымышленных услуг на счета своей жены, тещи, знакомого и сестры.

Таким образом мужчина похитил более 9 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. На стадии предварительного следствия он добровольно возместил два миллиона рублей.

Кроме назначенного наказания в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, суд также взыскал с осужденного 7 млн рублей. Арест на денежные средства и гараж осужденного судом сохранены, передает РИА «Новости».

Александр Черноскутов
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