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15 февраля 2018
12:23  15 февраля 2018 14

Мама Коляна из «Реальных пацанов» высмеяла новый клип Бузовой. ФОТО

Федункив Марина. Элина Камирен, федункив марина
Федункив пошутила на тему участия в клипе Бузовой «самого красивого преступника Америки»Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Актриса из Перми Марина Федункив, ставшая известной благодаря съемкам в роли матери Коляна в сериале «Реальные пацаны», высмеяла новый клип Ольги Бузовой «Wi-Fi». В социальной сети она опубликовала фотоколлаж, где ее голова прикреплена к снимку с заключенными. Поводом для шуток стало участие в клипе Бузовой Джереми Микса, который известен как «самый красивый преступник Америки».

«На День „Великого УФСИНа Заступника“ презентую свой клип с самыми красивыми преступниками ИК по Пермскому краю на песню „Если ты не мужчина, значит из HI-FI“. Признаюсь… я нервничаю, не спали всю ночь… шмонали… Я очень жду Ваших отзывов, комментариев и передачек. В День Всех влюблённых — негатив в комментариях приветствуется», — написала Федункив в Instagram.

Ранее подписчики Ольги Бузовой в Instagram раскритиковали новый клип певицы. Они назвали его примитивным, скучным и пошлым. «Бессмысленный клип, как будто на скорую руку… Пошлятина дешевая», — прокомментировали пользователи пост Бузовой.

Иван Шестак
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