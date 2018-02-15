США пригрозило санкциями странам, покупающим оружие у России

15:47 15 февраля 2018 5

США пытается надавить на Россию, пугая покупателей оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соединенные Штаты Америки угрожают ввести санкции против стран, которые покупают оружие, изготовленное российскими компаниями из санкционного списка. Об этом газете «Айкакан жаманак» рассказали в посольстве США в Армении.

«Было оповещение правительствам и частным компаниям других стран об угрозе возможных санкций в случае „существенных сделок“ с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список. Мы предварительно не обсуждаем ни с кем наши санкции. Мы объявляем их, когда или если они существуют», — цитирует ИА Regnum сообщение посольства США в Ереване.

Ранее «URA.RU» сообщало об опубликованном санкционном списке, в который попали многие российские предприятия, производящие вооружение. В списке, составленном американской администрацией — 33 российских предприятия, в том числе «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», концерн «Созвездие», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Уралвагонзавод» и другие.