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15 февраля 2018
15:47  15 февраля 2018 5

США пригрозило санкциями странам, покупающим оружие у России

Фестиваль
США пытается надавить на Россию, пугая покупателей оружияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Соединенные Штаты Америки угрожают ввести санкции против стран, которые покупают оружие, изготовленное российскими компаниями из санкционного списка. Об этом газете «Айкакан жаманак» рассказали в посольстве США в Армении.

«Было оповещение правительствам и частным компаниям других стран об угрозе возможных санкций в случае „существенных сделок“ с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список. Мы предварительно не обсуждаем ни с кем наши санкции. Мы объявляем их, когда или если они существуют», — цитирует ИА Regnum сообщение посольства США в Ереване.

Ранее «URA.RU» сообщало об опубликованном санкционном списке, в который попали многие российские предприятия, производящие вооружение. В списке, составленном американской администрацией — 33 российских предприятия, в том числе «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», концерн «Созвездие», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Уралвагонзавод» и другие.

Александр Лукманов
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