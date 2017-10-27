Госдеп США опубликовал список российских компаний и ведомств, с которыми запрещено вести бизнес. В перечень попали представители «оборонки», в том числе Уралвагонзавод.
В запретный список также вошли концерны «Калашников», «Ижмаш», «Рособоронэкспорт», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Ростех», «Адмиралтейские верфи», «Ижевский механический завод», «МиГ», «Сухой», «Оборонпром» и «Вертолеты России».
Кроме того, в санкционный список попали российские спецслужбы: ФСБ, Служба внешней разведки и Генштаб ВС России. Перечень российских организаций, с которыми американские компании не могут вести дела, также был передан Госдепартаментом в конгресс США.
Как сообщало «URA.RU», сегодня Москва расширила продэмбарго, введенное в качестве ответной меры на антироссийские санкции.