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27 октября 2017
23:00  27 октября 2017 1

От Уралвагонзавода до ФСБ: Госдеп опубликовал новый санкционный список

Армия-2015. Москва, увз, уралвагонзавод
УВЗ попал под санкцииФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Госдеп США опубликовал список российских компаний и ведомств, с которыми запрещено вести бизнес. В перечень попали представители «оборонки», в том числе Уралвагонзавод.

В запретный список также вошли концерны «Калашников», «Ижмаш», «Рособоронэкспорт», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Ростех», «Адмиралтейские верфи», «Ижевский механический завод», «МиГ», «Сухой», «Оборонпром» и «Вертолеты России».

Кроме того, в санкционный список попали российские спецслужбы: ФСБ, Служба внешней разведки и Генштаб ВС России. Перечень российских организаций, с которыми американские компании не могут вести дела, также был передан Госдепартаментом в конгресс США.

Как сообщало «URA.RU», сегодня Москва расширила продэмбарго, введенное в качестве ответной меры на антироссийские санкции.

Олег Теплоухов
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