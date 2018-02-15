Из-за приступа стюардессы в Перми более 30 пассажиров сняли с рейса

19:21 15 февраля 2018 0

31 пассажир добровольно задержался в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После того, как стюардесса рейса DP 420 авиакомпании «Победа» Новосибирск — Москва (Внуково) была госпитализирована в Перми, часть пассажиров пришлось высадить из самолета. Представитель компании попросил добровольцев покинуть салон, и пассажиры отнесли к ситуации с пониманием.

«На борту Boeing 737-800 находился 181 пассажир. Для обеспечения безопасности полетов на каждого бортпроводника должно приходиться не более 50 пассажиров, поэтому с рейса пришлось снять 31 человека», — рассказала «URA.RU» Елена Селиванова, пресс-секретарь авиакомпании «Победа».

По словам представительницы «Победы», оставшиеся в Перми пассажиры — добровольцы. «Люди отнеслись с пониманием к ситуации, обошлось без скандала. Все они получили возврат денег за рейс и доставлены в Москву бесплатно. 27 человек через несколько часов были отправлены рейсами других компаний. Четверо — еще позже — следующим рейсом «Победы», — продолжает Селиванова.

Ранее «URA.RU» сообщало об экстренной посадке самолета, летевшего из Новосибирска в Москву из-за того, что стало плохо стюардессе. Предварительный диагноз «аппендицит» у стюардессы не подтвердился. Тем не менее, ей потребовалась срочная операция. Женщина прооперирована, сейчас ее жизнь вне опасности.