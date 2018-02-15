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15 февраля 2018
14 февраля 2018
00:16  15 февраля 2018 0

DJ Smash опознал напавшего на него в клубе экс-депутата

Музыкант узнал в нападавших пермского депутата и его другаФОТО: личная страница Андрея Ширмана в Instagram

Российский музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, во время состоявшейся процедуры опознания указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, как на людей, причинивших ему увечья. «Опознание состоялось сегодня. Потерпевший узнал в нападавших Александра Телепнева и Сергея Ванкевича», — цитируют «Известия» слова адвоката диджея Евгения Васева.

Как сообщало «URA.RU», неприятный инцидент произошел 10 февраля. По словам диджея, бывший депутат краевого Заксобрания, который также является мастером спорта по рукопашному бою, Александр Телепнев со своим другом Сергей Ванкевичем напали на известного музыканта избили его из-за отказа сфотографироваться вместе с ними.

Видеозапись избиения, после которого диджея доставили в больницу с открытым переломом челюсти со смещением, переломом кости лица правой щеки, закрытой черепно-мозговой травмой, а также сотрясением мозга, попала в СМИ. По факту причинения вреда здоровью главное управление МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Телепневу грозит заочная приостановка членства в партии, а в случае обвинительного приговора — исключение из нее. На защиту музыканта встали звезды российского шоу-бизнеса — Настасья Самбурская, Иван Ургант и Тимати.

Александр Черноскутов
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