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05:43  19 февраля 2018 0

В Лабытнанги браконьеры выловили муксуна на 1 млн рублей. ФОТО

В кузовах вездеходов полицейские нашли более 2,2 тыс. штук тушек ценной рыбыФото: УМВД по ЯНАО

На днях в Лабытнанги сотрудниками полиции была задержана крупная партия незаконно добытого муксуна. По информации УМВД по ЯНАО, задержать браконьеров удалось практически случайно — два вездехода были остановлены инспекторами ГИБДД для проверки на Ханмейском шоссе.

В багажных отсеках вездеходов сотрудники ДПС обнаружили большое количество мешков с рыбой, при этом сопроводительных документов у водителей не было. О грузе было сообщено в дежурную часть ОМВД по Лабытнанги. «Сотрудниками полиции был проведен осмотр автомобилей, в результате которого изъято 72 мешка свежемороженых водных биологических ресурсов — рыбы в количестве 2 256 особей, — рассказали в пресс-службе ямальского управления. — Обнаруженная рыба принадлежат к ценной породе „муксун“».

По оценке специалистов, ущерб, нанесенный браконьерами превышает 900 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьерам грозит наказание на срок до 5 лет лишения свободы.

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Фото: УМВД по ЯНАО

Евгений Александров
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