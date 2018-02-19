14:28 19 февраля 2018 11

Сергею Колясникову не простят слово из трех букв на куртке керлингистки Брызгаловой Скриншот: со страницы Сергея Колясникова в «Одноклассниках»

Екатеринбургский блогер Сергей Колясников, известный под никами «Старый солдат» и Zergulio, рискует быть оштрафованным за публичное оскорбление. Распоряжение провести полицейскую проверку в отношении него вынесла прокуратура Екатеринбурга. Поводом стал пост Колясникова в одной из соцсетей про российскую керлингистку Анастасию Брызгалову, которая вызвала фурор на Олимпиаде и которую западные СМИ окрестили российской Анджелиной Джоли.

Несколько дней назад Анастасия, комментируя высказывания западных СМИ про нейтральную форму российских спортсменов на Олимпиаде, заявила: «Неважно, в какой форме играть». В ответ блогер потроллил спортсменку, опубликовав на своей странице в «Одноклассниках» фотожабу, где на куртке Брызгаловой было написано нецензурное слово из трех букв.

После этого на блогера Колясникова написал заявление в прокуратуру изветный православный юрист Ярослав Михайлов из Кирова. Однако прокуратура Екатеринбурга, получив обращение, переадресовала его в отдел полиции №1 Екатеринбурга. «Есть мнение, что, передав материалы в отдел полиции, пытаются „замять“ дело», — говорит юрист. «Если вынесенное полицией решение не устроит, оно будет обжаловано в суд или прокуратуру», — обещает он.

Православный юрист Михайлов против блогера-патриота Колясникова: кто кого? Фото: со страниц героев в соцсетях

По просьбе «URA.RU» Михайлов прокомментировал, почему он написал на Колясникова в прокуратуру. «Поступило обращение от общественников Екатеринбурга, возмущенных оскорблениями Брызгаловой со стороны известного блогера Сергея Колясникова, — рассказал юрист. — Прислали ссылку на публикацию и скрин. В связи с тем, что данный факт имел место, было подано обращение по территориальности в прокуратуру для организации проверки. Ничего личного, просто тут перебор уже. Можно критиковать, не переходя этические и моральные нормы, а Колясников их перешел».

Михайлов предполагает, что блогер-патриот стал «оплачиваемым троллем». «Причем в последнее время посты этого блогера идут в пику проводимой в РФ политике, что дает основания полагать проплаченность его услуг в интересах, скажем так, определенной группы лиц», — заявляет скандально известный православный юрист.

Письмо прокуратуры Екатеринбурга о направлении материалов для проверки в ОП-1 Скриншот: Ярослав Михайлов

Сам блогер Колясников не видит в своем посте ничего криминального. «Эта картинка гуляла в Интернете, а я ее просто разместил, — заявил он „URA.RU“. — Больше по этому поводу ничего не могу сказать». Получить комментарий прокуратуры к моменту публикации не удалось.

Кировский юрист Ярослав Михайлов часто впутывается в скандальные истории, направляя заявления в правоохранительные органы на известных людей за те или иные их высказывания. Недавно он инициировал проверку преподавателя Уральского федерального университета Константина Юрченко, чья лекция о поколении, взрослевшем в 1990-е годы и научившемся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки», вызвала гнев телеведущего Владимира Соловьева.

Православный юрист потребовал от силовиков проверить, не являются ли высказывания экономиста, назвавшего поколение Медведева и Куйвашева «большим злом», экстремистскими. Ранее он пытался отправить в тюрьму Ксению Собчак и неоднократно защищал как юрист представителей Русской православной церкви.