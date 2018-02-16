Преподавателя УрФУ, разозлившего Соловьева, требуют проверить на экстремизм

15:18 16 февраля 2018 6

Теперь полицейские могут возбудить против Юрченко дело Фото: со страницы Константина Юрченко в Facebook

В отношении преподавателя Высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко, чья лекция о поколении, взрослевшем в 1990-е годы и научившемся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки», вызвала гнев телеведущего Владимира Соловьева, проводится полицейская проверка. Такой вывод можно сделать из писем прокуратуры, которые оказались в распоряжении редакции. Силовики попытаются отыскать в высказываниях Юрченко, назвавшего поколение Медведева и Куйвашева «большим злом», признаки экстремизма.

Проверку в отношении Юрченко инициировал известный православный юрист Ярослав Михайлов — он обратился с письмом в прокуратуру Свердловской области, в которой напомнил высказывания из лекции Юрченко, в частности: «Люди 1965-75 годов рождения — одно из самых больших зол… Они отлично умеют врать, приписывать себе чужие достижения и подставлять. На сегодняшний день именно они составляют основу управленческого корпуса. Они являются основой коррупции. И они не изжили из себя «совок».

Юрист Ярослав Михайлов «портил жизнь» многим известным персонам Фото: со страницы Ярослав Михайлова во «ВКонтакте»

Теперь юрист Михайлов требует проверить, не является ли Юрченко экстремистом. «О результатах проверки и принятых мерах за разжигание ненависти в отношении группы лиц 1965-75 г. г. рождения прошу вас принять меры прокурорского реагирования, — написал в свердловскую прокуратуру юрист Михайлов. — При установлении фактов разжигания ненависти в высказывании доцента УрФУ Константина Юрченко прошу вас передать материалы по подведомственности».

Органам прокуратуры не оставалось ничего другого, кроме как отреагировать: в итоге письмо юриста была спущено сперва в прокуратуру Екатеринбурга, оттуда — в прокуратуру Кировского района, а та поручила проведение проверки отделу полиции №1 Екатеринбурга. О результатах этой проверки пока ничего не известно: в прокуратуре Свердловской области предложили корреспондентам «URA.RU» обратиться напрямую в полицию. Получить комментарий в полиции Екатеринбурга к моменту публикации не удалось.

Вне зависимости от того, какое решение будет принято полицией, Михайлов заявляет, что он не остановится. «Есть мнение, что, передав материалы в ОП (даже не в ЦПЭ или УМВД города), таким образом попытаются „замять“ дело, — написал он „URA.RU“. — Если вынесенное полицией решение не устроит, оно будет обжаловано в суде или прокуратуре».

По просьбе «URA.RU» Ярослав Михайлов объяснил, чем ему не угодил преподаватель Юрченко и почему он написал на него в прокуратуру. «Я родился именно в то время, но дело не во мне, а в том, что именно наше поколение обучалось не по ЕГЭ, а получало хорошее образование. И имеющие хорошее образование быдлом не будут», — сказал юрист, отмечая, что ненависти к Юрченко у него нет: «Я подхожу к этому рационально: за оскорбления надо отвечать».

Сам юрист Михайлов, кстати, тоже не стесняется в выражениях. «А еще эту либеральную падаль даже не уволили из вуза имени алкаша», — написал он в обращении прокурорам (Уральский федеральный университет носит имя первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина — прим. ред.). Поскольку все документы, о которых шла речь, Михайлов прислал в «URA.RU», редакция считает возможным опубликовать их, чтобы читатели имели возможность оценить их и сделать собственные выводы. Получить комментарии преподавателя УрФУ Константина Юрченко не удалось: после того, как разразился скандал, он перестал общаться с прессой.

В начале января телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в Twitter фрагмент лекции преподавателя Высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко, в которой тот называет поколение, взрослевшее в 1990-е годы, «большим злом», научившимся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки». Соловьев потребовал наказать за это лектора. В интервью «URA.RU» экономист Юрченко объяснил, что именно он имел в виду, читая лекцию для школьников. В родном вузе оскандалившегося преподавателя подвергли жесткой критике и вызвали его на комиссию по этике, которая признала его высказывания неэтичными.