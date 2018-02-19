Пиарщиком Грудинина оказался «разведчик» с Урала, работавший в США

15:43 19 февраля 2018 6

Пиарщик кандидата засветился на госконтрактах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин участвует в выборах по согласованию с властями. С таким заявлением выступил адвокат Виолетта Волкова, ранее разоблачавшая блогера Алексея Навального и его серые схемы, вычислив одного из главных пиарщиков Грудинина и проанализировав открытые данные.

«Обратила внимание, что одна из самых активных площадок, которая пиарит кандидата в президенты Павла Грудинина, — некий Нейромир. Решила взглянуть, что же это за площадка такая. И вылезли интересные вещи. Как видно из открытых источников, компания, принадлежащая руководителю (у него, кстати, интересная биография) проекта „Нейромир ТВ“, получила госконтракты на сумму 299 млн. руб. в 2011—2017гг.», — пишет Виолетта Волкова на своей странице в Facebook.

Руководителем площадки «Нейромир ТВ» является политолог Игорь Бощенко, уроженец Чебаркуля. Согласно открытой информации в Сети, в 1980—1990 годах он служил во внешней разведке, работал в США. Телеканал он создал в 2010 году вместе с публицистом Максимом Калашниковым, с 2014 года проект занимается информационной поддержкой ДНР и ЛНР. Согласно публикации Волковой, с декабря прошлого года телеканал активно пиарит Павла Грудинина, рекламируя его как независимого кандидата, противостоящего кремлевским элитам.

Тем временем, как установил адвокат, помимо «Нейромира», Игорь Бощенко является также одним из учредителей ООО «ИТ Энигма». Данная компания получила около 500 госконтрактов по установке и обслуживанию программного обеспечения на общую сумму 299 миллионов рублей. Наиболее крупные из заказов были получены в 2015—2016 годах. Как отмечает Волкова, сомнительно, чтобы в таких условиях Бощенко стал пиарить кандидата на своем телеканале без получения одобрения сверху и гарантий, что сохранит за собой госконтракты.

Виолетта Волкова периодически выступает с различного рода разоблачениями. Ранее она сотрудничала с оппозиционными политическими группами и выступала в защиту панк-группы Pussy Riot. В мае 2017 года она выложила в Сеть фильм с разоблачением блогера Алексея Навального. Как установил адвокат, собираемые на избирательную кампанию деньги идут не на обозначенные цели, а на личный счет соратника блогера Леонида Волкова.