Банк экс-сенатора Ямала готовится работать в условиях американских санкций

22:00 19 февраля 2018 3

На основе «Промсвязьбанка» создадут опорный банк для обслуживания гособоронзаказа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Промсвязьбанк» готовится работать в условиях антироссийских санкций Вашингтона. Ограничительные меры грозят учреждению, так как на его основе планируется создать банк для обслуживания гособоронзаказа.

В «Промсвязьбанке», который принадлежал бывшему сенатору Ямала Дмитрию Ананьеву, создано специальное подразделение для разрешения проблемных ситуаций на случай введения против него санкций, пишет «РБК». Одним из основных вопросов для организации становится дальнейшее обслуживание счетов клиентов, открытых в долларах США. Учитывая опасность американских санкций, банк может ввести в договор новый пункт, позволяющий при необходимости переводить долларовый счет в рубли.

На 1 января 2018 года «Промсвязьбанк» предоставил юрлицам кредиты в иностранной валюте на 140 млрд рублей, всего на валютных счетах компаний находится 22,9 млрд рублей. Однако многие клиенты банка могут не согласиться переводить свои счета в рубли и вовсе отказаться от его услуг. «Переход на работу с оборонным сектором — это новая бизнес-модель для банка, которую старая клиентская база может не принять. Уже сейчас видно, что объем бизнеса с текущими клиентами Промсвязьбанка сокращается», — говорит аналитик S& P Екатерина Марушкевич.

В середине декабря минувшего года Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке», сообщал портал RT. В Кремле при этом не стали комментировать ситуацию с санацией, так как это не входит в его повестку. «Мы не занимаемся регулированием банковской системы», — цитировало Дмитрия Пескова «Федеральное агентство новостей». В феврале Дмитрий Ананьев подал иск против решения Цетробанка о санации финансовой организации, однако суд не нашел оснований для отмены решения регулятора. В январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Промсвязьбанк станет опорным банком для операций по гособоронзаказу и госконтрактам.