В Тюмени повысились цены на авиабилеты до Москвы. Стоимость перевозок рейсами «Аэрофлота» изучает Федеральная антимонопольная служба. Мониторинг был введен ФАС РФ в конце 2017 года и действует на всей территории России. Об этом сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции сообщил руководитель УФАС по Тюменской области Игорь Веретенников.
Как отметил глава тюменского УФАС, из аэропорта Рощино компании «Аэрофлот» и «Россия» осуществляют рейсы по четырем внутренним направлениям — в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. «Мы взяли четвертый квартал 2016 года и сравнили его с четвертым кварталом 2017 года», — пояснил Веретенников. Специалисты, изучив цены на билеты экономкласса до столицы, обнаружили, что за год перевозки в среднем подорожали на 4%: с 5 110 рублей до 5 298 рублей.
При этом стоимость билетов из Тюмени до Санкт-Петербурга снизилась на 5%. «Оснований для реагирования пока у нас нет, продолжается наблюдение», — подытожил глава УФАС, отметив, что пока 70% билетов экономкласса «Аэрофлота» продается по минимальной цене. Изучать цены на билеты в южном направлении УФАС намерена в летний период.
«Задача управлению поставлена такая: если цены будут выше, чем инфляция предыдущего года, мы будем выяснять, были ли основания для такого роста цен, или это произошло безосновательно», — рассказал Веретенников. Он напомнил, что несколько лет назад антимонопольщики обнаружили сговор между авиакомпаниями «Ютэйр» и «Ямал», которые синхронно повышали цены на билеты в направлении Тюмень — Сочи. «Компании получили штрафы по два с половиной миллиона рублей и предписания», — рассказал Игорь Веретенников.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе «Аэрофлота» не удалось: оба телефона пресс-центра, указанные на сайте компании, не отвечали.