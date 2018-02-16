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16 февраля 2018
14:56  16 февраля 2018 0

На бойцовский турнир в Екатеринбург приедет «Последний император»

Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, емельяненко федор
Федор Емельяненко посетит турниры в Челябинске и ЕкатеринбургеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский боец ММА Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship, который пройдет в КРК «Уралец» 25 февраля. На турнир его пригласил глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Федор Емельяненко, известный также под прозвищем Последний император, проведет на Урале два дня. Он посетит турниры в Челябинске и Екатеринбурге, а также строящуюся Академию смешанных единоборств РМК. В турнире Russian Cagefighting Championship примут участие лучшие бойцы из России, Франции, Бразилии, Польши и с Украины. Всего состоится 15 поединков, а главный интерес вызывает предстоящий бой между 25-м и 26-м номерами мирового рейтинга тяжеловесов ММА Сергеем Харитоновым и Денисом Гольцовым.

Ранее стало известно, что на турнир в Екатеринбург также приедет легендарный американский боксер Майк Тайсон. В 2012 году он назвал Федора Емельяненко своим любимым бойцом, так как россиянин всегда выходит из поединка победителем, даже когда уступает сопернику по габаритам. Федор Емельяненко провел 42 профессиональных боя и одержал 36 побед.

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Федор Емельяненко посетит Екатеринбург и Челябинск Фото: пресс-служба Fight Night Global

Дарья Корчак
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