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Главные новости Курганской области
16:56  20 февраля 2018 2

«Ребенок заплакал от жалости». Зауральцев шокировал олень, катающий детей на городских праздниках. ФОТО

Шадринцы считают, что Санту недокармливаютФото: «Подслушано Шадринск», «ВКонтакте»

Жители Шадринска в Курганской области испугались за здоровье оленя, который катает детей на городских праздниках. Как утверждают очевидцы, животное истощено и буквально «падает от слабости».

«Были на Масленице в горсаду. Обратили внимание на оленя, который детей катает. Он почему такой худой? Кожа и кости реально, еле ноги волочит. Этих предпринимателей кто-то контролирует?» — возмутилась горожанка в группе «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте». В комментариях автора поддержали. «Надо самого оленя посадить в тележку и пусть его катает его „хозяин“», — отрезала Екатерина Скоропатенко. «У меня ребенок вообще разревелась — сказала, жалко оленя. Кое-как успокоила», — поделилась Мария Якова-Мухина. «Нужно собрать деньги и вернуть оленя в его климатический пояс!» — предложил Никита Федин. Yuliya Golosapova заявила, что намерена лично агитировать людей спасать оленя и «надавать по рогам за истязание животного».

Директор городского сада в Шадринске Андрей Казаков в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что впечатление людей — ошибочно. И возникло оно, скорее всего, от того, что они раньше не видели оленей вблизи. «Есть олени упитанные, которых специально откармливают на мясо, а этот — ездовой породы, он сам по себе должен быть худым. Помимо этого, у нас климат более мягкий, чем в его родных краях, и слой жира, соответственно, меньше. Тут лучше обращать внимание на рога — большие и крепкие», — пояснил собеседник. Он также добавил, что питается животное сеном, березовыми вениками, специальным комбикормом и постоянно жует жвачку.

Оленя зовут Санта и он — частый гость на праздниках не только в Шадринске, но и в Кургане. Живет Санта в Екатеринбурге, в соседстве с другими оленями, лошадьми, мини-пони и верблюдом. Животному шесть лет, по словам Андрея Казакова, он сейчас «в самом расцвете сил», так как в среднем олени его породы доживают до двенадцати лет. Ранее зауральцы заступились за медвежонка, которого выгуливали одном из торговых центров столицы региона.

Вера Чернышева
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