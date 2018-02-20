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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:51  20 февраля 2018 1

Собчак призвала соперников сообща снять Путина с выборов

Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения
Как минимум один из них заранее посмеялся над предложениемФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Ксения Собчак предложила своим соперникам по предвыборной гонке совместно добиться отмены регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Об этом она заявила 20 февраля на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «URA.RU».

Несмотря на отказ, данный Верховным судом на ее обращение, Собчак по-прежнему считает выдвижение действующего российского лидера противоречащим законодательству. «Только кандидат может оспорить выдвижение кандидата. Я считаю, что эта норма закона должна быть отменена. Это невозможно сейчас, но станет предметом рассмотрения будущего независимого парламента России. Неприятно, что другие кандидаты не присоединились к этой моей жалобе. Я призываю демократические силы более широко сотрудничать и присоединяться к таким жалобам. Надеюсь, что в будущем, когда оппозиция станет реальной, это будет сделано», — заявила Собчак.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее экс-звезда «Дома-2» потребовала отменить регистрацию Владимира Путина для участия в выборах, апеллируя к Конституции РФ. Верховный суд отклонил ее жалобу. А конкурент Собчак на выборах, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напомнил: одним из авторов формулировки 81-й статьи Конституции, позволяющий при определенных условиях «бесконечно» избираться на президентский пост, является ее отец — Анатолий Собчак.

Ранее Верховный суд уже отклонял иски об отмене регистрации Владимира Путина. Их авторы не были кандидатами в президенты и, соответственно, не имели права подавать такие обращения, напоминает «Национальная служба новостей».

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
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