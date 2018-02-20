Ямальские энергетики сэкономят на специалистах со стороны

Энергетики из «Ямалкоммунэнерго» нашли способ сэкономить средства предприятия, в новой стратегии развития предусмотрен отказ от помощи сторонних специалистов.
Руководители предприятия совершили поездку в Ямальский район и встретились с работниками местного филиала компании. Главными пунктами маршрута стали Сеяха, Мыс Каменный, Новый Порт, Яр-Сале, Панаевск и Салемал.
Исполнительный директор «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарев призвал работников филиала к открытому диалогу и рассказал о задачах предприятия на нынешний год. «Сегодня на заседании комитета мы предложили свою стратегию развития, с учетом необходимости строительства в районе локальных водоочистных сооружений, новых электростанций и перекладки сетей», — отметил Пономарев.
Темой для обсуждения также стало обслуживание существующих объектов без привлечения сторонних специалистов. «Наша стратегия — обслуживать данные объекты своими силами», — сказал топ-менеджер компании. Пономарев рассказал, что встречи руководства «Ямалкоммунэнерго» с предприятиями показали необходимость усиления обратной связи. Например, сотрудники должны будут заполнить специальные чек-листы по качеству новой зимней спецодежды.
По итогам поездки глава Ямальского района Андрей Кугаевский отметил положительную тенденцию в развитии предприятия. В филиалы вкладывается немало средств, и это существенно влияет на качество предоставляемых услуг. По его словам, при необходимости местным филиалам «Ямалкоммунэнерго» будет и дальше оказываться максимальная поддержка. Ежегодные встречи в начале года станут традиционными для предприятия — и не только с работниками Ямальского филиала.