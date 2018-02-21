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21 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:04  21 февраля 2018 14

«Это природой заложено». Панкратов-Черный ответил Серебрякову на слова о хамстве как национальной идее России

Алексей Серебряков. Интервью. Екатеринбург, серебряков алексей
Коллеги по цеху вежливо ставят «звезду» на местоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Народный артист Александр Панкратов-Черный не согласился с мнением своего коллеги Алексея Серебрякова о хамстве как основе национальной идеи России. На его взгляд, истинная интеллигентность и воспитанность присуща представителям всех слоев населения страны.

«Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено, быть тебе хамом или не быть», — прокомментировал высказывание Серебрякова знаменитый киноактер «Федеральному агентству новостей». Кроме того, не преминул заметить Панкратов-Черный, не стоит сбрасывать со счетов и воспитание в семье. Каков бы ни был заложенный с рождения характер, родители способны скорректировать его в лучшую сторону.

Как уже сообщало «URA.RU», известный прежде всего по роли в фильме «Левиафан» народный артист РФ Алексей Серебряков заявил в нашумевшем интервью Юрию Дудю, что национальная идея России зиждется «на трех китах — «силе, наглости и хамстве». Сам он, как напоминает «Ридус», сейчас проживает в Канаде, но регулярно снимается на родине. До Панкратова-Черного высказывание Серебрякова успел скептически прокомментировать и актер Александр Балуев. Еще более несдержанными в оценках оказались пользователи соцсетей.

Владимир Васин
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