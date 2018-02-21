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22 февраля 2018
21 февраля 2018
22:56  21 февраля 2018 9

Режиссёр Бортко посоветовал Серебрякову не работать в России

Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова «подловатым»Фото: скриншот передачи «Линия жизни»

Режиссер Владимир Бортко прокомментировал слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России — это «сила, наглость и хамство». Бортко не понимает, что заставило актера так высказаться о родной стране.

«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою Родину», — сказал Владимир Бортко порталу RT. Он также назвал Серебрякова хорошим артистом, что, однако, не гарантирует наличия большого ума. «Если он не желает любить свою Родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать», — режиссер считает действия Алексея Серебрякова нелогичными и «подловатыми».

Ранее народный артист Александр Панкратов-Черный также не согласился со словами Серебрякова. «Я считаю, что это природой заложено, быть тебе хамом или не быть», — актер отметил, что во всех слоях населения России в людях можно встретить «врожденную» интеллигентность и воспитанность.

Напомним, свои мысли о национальной идее России Алексей Серебряков высказал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Он также рассказал о своей роли в фильме Звягинцева «Левиафан», отголосках 90-х годов в современной России и отличии русских от американцев.

Дарья Корчак
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