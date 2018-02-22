14:20 22 февраля 2018 6

Навальный переключился на конфликты небольших свердловских муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Алексей Навальный в одном из выпусков на YouTube проекта «Навальный.Live» раскритиковал директора Ирбитского молочного завода Сергея Суетина. Поводом стало увольнение одного из сотрудников предприятия, который расклеивал в родном селе листовки с призывом бойкотировать выборы президента РФ.

«Какая скотина этот Сергей Суетин! Зачем ты считаешь нужным вызывать этого парня к себе и заставлять писать заявление об уходе? Он расклеивал их в свободное от работы время», — возмутился блогер и припомнил молокозаводу, который принадлежит государству, закупку внедорожника Lexus LX570 за 6,8 млн рублей.

Получить комментарий Суетина «URA.RU» не удалось. Секретарь директора сообщил, что он появится на рабочем месте только 26 февраля. В беседе с агентством директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов обратил внимание на то, что для Навального уход от крупных политических тем в сторону локальных историй просто «попытка забить эфир».

«Он даже не политик, а просто СМИ, блогер. И у него налицо кризис жанра. Невозможно каждый день рожать сенсацию — нужно чем-то забивать эфир. С одной стороны, это хорошая тенденция, когда известные персоны обращают внимание на проблемы простых людей. С другой — все это выглядит как минимум подражанием крупным политикам. К тому же есть вероятность, что все это всего лишь политический заказ», — отметил политолог.