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24 февраля 2018
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Главные новости Москвы
08:55  24 февраля 2018 0

С сайта Навального исчезло расследование о Рыбке и Дерипаске. СКРИН

Охотница на олигархов выбирает новую жертвуФото: страница Насти Рыбки в Instagram

Ссылка на ролик, в котором описывается отдых олигарха Олега Дерипаски на яхте в компании модели Насти Рыбки и вице-премьера Сергея Приходько, исчезла с сайта Алексея Навального. В связи с этим блогер заявил, что намерен просить Роскомнадзор разблокировать свой ресурс.

«Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, ее уже никто не посещает, все в основном смотрят расследование в YouTube. Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем всю эту информацию на внешнюю ссылку, то есть она никуда не пропадет, и люди будут ее находить», — цитирует Навального «Дождь».

Как уже сообщало «URA.RU», в реестр запрещенной информации попал также и ролик на Youtube. Соответствующие меры были приняты на основании двух решений Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Расследования больше нет
Фото: скрин с сайта navalny.com

Нашумевшее видео касается совместного времяпрепровождения на яхте Elden миллиардера и высокопоставленного чиновника, компанию которым якобы составляла модель Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка. Представитель Дерипаски назвал ролик «ложью и провокацией», сам бизнесмен предостерег журналистов от распространения «недостоверной информации». Руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что «по-большому счету на такое следовало бы ответить по-мужски», но он останется в рамках правового поля.

Владимир Васин
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