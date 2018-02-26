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26 февраля 2018
25 февраля 2018
07:38  26 февраля 2018 1

Школьница жестоко избила сверстника и сняла издевательства на камеру. ВИДЕО

Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, бантики
Над школьником издевались на глазах у сверстниковФото: Анна Майорова © URA.RU

Девочка-подросток устроила публичную расправу над своим сверстником и сняла происходящее на видео. Инцидент произошел в городе Рыбное Рязанской области.

На кадрах ролика, который появился в Сети, видно, как беспомощный школьник лежит в снегу, а его малолетняя мучительница периодически наносит ему удары ногой по голове. Судя по всему, она пытается добиться у него извинений за какой-то поступок, сообщает «Пятый канал». При этом за происходящим наблюдают еще несколько человек, голоса которых слышны за кадром — они не пытаются остановить издевательства.

В местной полиции уже отреагировали на произошедшее. Правоохранители установили личности всех участников публичного избиения, по факту инцидента проводится проверка.

Дарья Корчак
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