Изменение правил парковки в аэропорту Рощино вызвало негодование тюменцев. Теперь платить придется всем водителям, которые въезжают на нее во второй раз в течение часа, правило бесплатных 15 минут для них не действует. Новая схема пользования автостоянкой вводится с 1 марта.
Ранее первые 15 минут нахождения на парковке были бесплатными, а теперь повторный заезд в течение 60 минут будет оплачиваться согласно прейскуранту — то есть водителю придется заплатить за это 200 рублей. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе Рощино, ввести новые правила заезда аэропорт был вынужден на фоне растущего пассажиропотока. В пресс-службе пояснили, что это сделано «в целях оптимизации движения транспорта, сокращения очередей перед въездом на краткосрочную парковку Р1 „Привокзальная площадь“ в пиковые часы работы аэропорта и избежания скопления пассажиров на входе в терминал аэропорта». В Рощино уже подсчитали, что «такая мера позволит снизить нагрузку на парковку на 30%, поскольку в пиковые часы таксисты, ездящие по парковке „по кругу“ в ожидании клиентов, стали осложнять ее работу». Дожидаться пассажиров водителям посоветовали на бесплатной парковке.
Сейчас в аэропорту действуют три платные парковки и одна бесплатная — так, парковка Р1 на привокзальной площади нужна только для посадки/высадки пассажиров, а для длительного пребывания обустроены парковки Р2 «Капля» и Р3 «Долгосрочная».
Пользователи соцсетей назвали эту инициативу «полным бредом» и «аттракционом жадности». «Таксериков пусть и не пускают. Остальные-то почему должны страдать?.. Пора ФАС заинтересоваться этим объектом… И закончить это безобразие… Платные парковки вообще отличный бизнес, деньги из воздуха!» — пишут люди.
Ранее тюменцы уже возмущались из-за сокращения бесплатного времени на парковке в аэропорту с 20 до 15 минут. Люди негодовали, отмечая, что за 15 минут не успевают отстоять длинную очередь на выезд с площадки и им приходится платить по 200 рублей только из-за того, что администрация парковки не может эффективно организовать ее работу.