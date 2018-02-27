Российские дипломаты разоблачили вброс по «кокаиновому делу»

02:13 27 февраля 2018 3

Визит Николая Патрушева в Аргентину в декабре прошлого года никак не мог быть связан с расследованием Фото: flickr.com

Посольство России в Аргентине опровергло размещенную в сети Интернет информацию том, будто официальная версия об обнаружении 12 чемоданов с кокаином якобы вызывает сомнения. По мнению дипломатов, аргументы, которые приводит блогер Максим Миронов, не выдерживают никакой критики.

По мнению дипломатов, все данные, которые приводит русскоязычный блогер, постоянно проживающий в Аргентине, «являются вольной интерпретацией — „перепевами“ — публикаций местной прессы». При этом, как указывается в опубликованном в сети Facebook заявлении, сам Максим Миронов и его супруга, оставаясь оставаясь гражданами России, придерживаются антироссийских взглядов.

Как указывают представители российской дипмиссии, у блогера нет никакой «инсайдерской» информации, а произошедшее он описывает «с точностью до наоборот». «Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании, — говорится в заявлении посольства. — Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу».

У технического персонала росзагранучреждения нет допуска к формированию дипломатической почты, а тезис о том, что Николай Патрушев специально вылетал в Аргентину «для разруливания ситуации» и вовсе выглядит нелепо: визиты подобного уровня всегда планируются заранее, тем более если намечается встреча на уровне главы государства. «Рекомендуем еще раз ознакомиться с комментарием официального представителя МИД М.В.Захаровой, а также с выступлением Министра безопасности Аргентины П.Буллрич на пресс-конференции 22 февраля с. г.», — говорится в комментарии посольства.

Напомним, в декабре совместными усилиями спецслужб Аргентины и России была проведена спецоперация, в результате которой были задержаны пять человек, среди которых сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, сотрудник аэропорта Александр Чикало и бывший технический работник посольства Али Абьянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, пытавшиеся забрать чемоданы. Как писало «URA.RU», чемоданы были обнаружены на территории школы при посольстве, о чем дипломаты уведомили представителей спецслужб. Кокаин был заменен на муку, а сами чемоданы пометили GPS-трекерами. По оценкам специалистов, рыночная стоимость изъятого кокаина составляет порядка 50 млн евро.