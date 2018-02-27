{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:13  27 февраля 2018 3

Российские дипломаты разоблачили вброс по «кокаиновому делу»

Визит Николая Патрушева в Аргентину в декабре прошлого года никак не мог быть связан с расследованиемФото: flickr.com

Посольство России в Аргентине опровергло размещенную в сети Интернет информацию том, будто официальная версия об обнаружении 12 чемоданов с кокаином якобы вызывает сомнения. По мнению дипломатов, аргументы, которые приводит блогер Максим Миронов, не выдерживают никакой критики.

По мнению дипломатов, все данные, которые приводит русскоязычный блогер, постоянно проживающий в Аргентине, «являются вольной интерпретацией — „перепевами“ — публикаций местной прессы». При этом, как указывается в опубликованном в сети Facebook заявлении, сам Максим Миронов и его супруга, оставаясь оставаясь гражданами России, придерживаются антироссийских взглядов.

Как указывают представители российской дипмиссии, у блогера нет никакой «инсайдерской» информации, а произошедшее он описывает «с точностью до наоборот». «Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании, — говорится в заявлении посольства. — Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу».

Новость по теме
Захарова объяснила, откуда в российском посольстве в Аргентине взялись 12 чемоданов с кокаином

У технического персонала росзагранучреждения нет допуска к формированию дипломатической почты, а тезис о том, что Николай Патрушев специально вылетал в Аргентину «для разруливания ситуации» и вовсе выглядит нелепо: визиты подобного уровня всегда планируются заранее, тем более если намечается встреча на уровне главы государства. «Рекомендуем еще раз ознакомиться с комментарием официального представителя МИД М.В.Захаровой, а также с выступлением Министра безопасности Аргентины П.Буллрич на пресс-конференции 22 февраля с. г.», — говорится в комментарии посольства.

Напомним, в декабре совместными усилиями спецслужб Аргентины и России была проведена спецоперация, в результате которой были задержаны пять человек, среди которых сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, сотрудник аэропорта Александр Чикало и бывший технический работник посольства Али Абьянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, пытавшиеся забрать чемоданы. Как писало «URA.RU», чемоданы были обнаружены на территории школы при посольстве, о чем дипломаты уведомили представителей спецслужб. Кокаин был заменен на муку, а сами чемоданы пометили GPS-трекерами. По оценкам специалистов, рыночная стоимость изъятого кокаина составляет порядка 50 млн евро.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров