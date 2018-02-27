18:36 27 февраля 2018 0

Фотографии навещавших его друзей музыкант разместил в Instagram Dj Smash, Instagram

Музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, разместил на своей странице в Instagram фотографии друзей, которые навестили его в больнице. В число неравнодушных к судьбе избитого в пермском клубе Ширмана вошли артисты, певцы и актеры.

«Наглядный пример того как мои друзья, их внимание, забота помогают прийти в себя и восстановить силы. С первых дней после нападения и до этой минуты. Спасибо им за поддержку, помощь в восстановлении и в контроле уголовного дела на абсолютно разных уровнях. Упырям — место в тюрьме и хорошо, что сейчас это понимают все, четко и с фактами», — написал Ширман. Судя по фотографиям, пострадавшего навестила модель из Перми Наташа Поли, певица Глюкоза, рэпер Джиган, шоумен Александр Ревва и другие.

Ранее сообщалось, что Андрея Ширмана избили в пермском ночном клубе. В избиении подозревают экс-депутата местного Законодательного собрания и мастера спорта по рукопашному бою Александра Телепнева. В свою очередь рэпер Тимати грозил опубликовать доказательства того, что Телепнев имеет близкие отношения со своим товарищем Сергеем Ванкевичем, напоминает «Русская планета».

PR-менеджер Ширмана Наталья Дорогова сообщила, что в настоящий момент идет поиск свидетелей инцидента, отмечает «Национальная служба новостей». Также стало известно, что следователи, занимающиеся этим делом, переквалифицировали уголовное дело, теперь оно проходит по более тяжкой статье. После допроса участников и свидетелей преступление квалифицировали как «совершенное группой лиц» (п. «г» ч. 2 ст. 112).