Чемпионат мира по футболу может пройти без российской сборной

20:38 27 февраля 2018 0

Проведение чемпионата мира по футболу в России может оказаться под вопросом Фото: Илья Московец © URA.RU

Сборную России могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу, который должен состояться предстоящим летом в нашей стране. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают, что интенсивное давление на российский спорт продолжится.

Российский спорт находится под постоянным давлением Фото: Илья Московец © URA.RU

Ранее стало известно, что Международное антидопинговое агентство (WADA) лишит Россию права на проведение международных соревнований. Такое решение следует из документа, подготовленного ведомством.

Ожидается, что запрет начнет действовать с 1 апреля. Соответствующее решение принято в связи с новым международным стандартом соответствия кодексу WADA. Выяснилось, что Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) подписала кодекс, между тем, деятельность этого ведомства с конца 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу.

«Я с самого начала был уверен, что скандал с Олимпиадой — далеко не последний и что давление на наших спортсменов продолжится по самым разным направлениям. На очереди — чемпионат мира по футболу», — заявил «URA.RU» руководитель компании Future-Sport, спортивный юрист Евгений Морозов. По его мнению, никто уже не в силах сорвать проведение мундиаля в России, однако это не означает иных неприятностей для нашей страны.

«При определенных раскладах могут отстранить Российский футбольный союз и национальную футбольную сборную от участия. Повод могут найти самый экзотический», — отметил собеседник агентства.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов полагает, что Россию обязательно попробуют лишить возможности провести чемпионат мира по футболу. «И велик шанс, что отберут, если пойдут до конца. Причем первую скрипку в этой атаке будут играть футбольные федерации стран, ранее входивших в состав СССР — Прибалтика, Украина и бывшие братья по соцлагерю из Польши», — заявил он «URA.RU». По его словам, надо быть готовыми к худшему сценарию: «Спортивные санкции являются продолжением экономических. Пора привыкнуть, что началась полномасштабная холодная война».

По словам спортивного юриста Артема Пацева, Россия будет лишена права проводить любые международные соревнования с 1 апреля 2018 года. «Однако на турниры, с которыми уже подписаны контракты, этот запрет распространяться не будет», — заверил собеседник «URA.RU».