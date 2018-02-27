22:22 27 февраля 2018 3

Юридически Россия может отвоевать запланированные в ближайшие годы соревнования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стало известно, что Чемпионат мира по настольному теннису-2020, на который претендует Екатеринбург, оказался под угрозой. Федеральный портал «Чемпионат» сообщил, что из-за изменений в кодексе Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 апреля 2018 года международные федерации не смогут отдавать проведение международных соревнований России. Однако спортивный юрист Артем Пацев, известный по «допинговым делам» российских олимпийцев, считает, что Чемпионату мира по теннису в 2020 году сейчас ничего не угрожает.

«Кодекс WADA (в редакции, вступающей в силу с 1 апреля 2018 года) говорит о том, что не подлежат приему международными федерациями заявки от государств, чьи национальные антидопинговые организации признаны не соответствующими Кодексу. Таким образом, Чемпионату мира по футболу-2018 либо другим соревнованиям, по которым заявки уже поданы до 1 апреля 2018, ничего угрожать не должно», — пояснил «URA.RU» Пацев.

Он также сообщил, что вопрос о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), то есть о признании его соответствующим Кодексу, может решиться в мае 2018 года на Съезде учредителей WADA. «Данная редакция Кодекса (в части ст. 20.3.11) затрагивает права и международных федераций, и иных государств, не только России. Например, государств, где нет национальной антидопинговой организации, а, значит, вообще не ставится вопрос о ее соответствии или не соответствии Кодексу. Поэтому, на мой взгляд, учредители по инициативе международных федераций могут также вновь изменить редакцию данной статьи, вернувшись к первоначальному варианту», — уточнил спортивный юрист.

Пацев считает, что проведению чемпионата в Екатеринбурге ничего не угрожает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В первоначальном варианте была «легальная уловка», позволяющая международным федерациям отдавать проведение международных соревнований государствам, имеющим проблемы с соответствием Кодексу WADA. Такая возможность имелась за счет обтекаемой формулировки «Делать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались…», против строгой «Принимать заявки на проведение…».

Напомним, в 2015 году Екатеринбург с успехом провел чемпионат Европы по настольному теннису, после чего было принято решение подать заявку на проведение Чемпионата мира в 2020 году. Большую роль в подготовке прошедшего Чемпионата Европы, а также в продвижении этого вида спорта играет Клуб настольного тенниса УГМК, который базируется в Верхней Пышме и развивается благодаря Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына.

Как сообщили «URA.RU» источники в областном минспорта, заявка на проведение Чемпионата мира по настольному теннису давно подана, сейчас организаторы ждут голосования Международной федерации настольного тенниса (ITTF), которое состоится 1 мая 2018. Кроме того, в состав президентского совета ITTF входит помощник президента РФ и председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин, способный повлиять на мнения коллег из международной федерации.

Впрочем, достаточно вспомнить ситуацию с отменой Чемпионата мира по биатлону в Тюмени в 2021 году. Тогда сохранить соревнования не удалось ни прославленным спортсменам, выступавшим в поддержку Тюмени, ни политикам, лоббирующим интересы России в международной федерации. Ведущую роль в решении по отмене Чемпионата мира в Тюмени сыграли общественное мнение и давление со стороны западных СМИ.