03:23 28 февраля 2018 6

Глава Следственного комитета поручил проверить факты, изложенные капитаном Ивановым Фото: официальный сайт СКР

Представители центрального аппарата Следственного комитета России проверят работу территориальных подразделений ведомства в Ханты-Мансийском автономном округе. Такое распоряжение дал глава СКР Александр Бастрыкин, ознакомившись с открытым обращением капитана полиции Сергея Иванова.

Кроме того, проверки по линии СКР, теперь уже московские, ждут и полицейских. Следователям предстоит выяснить, насколько реальны обвинения в коррупции, выдвинутые сургутским инспектором.

«Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе, поступали ли такие обращения в следственные органы и как по ним проводились проверки, а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решения», — прокомментировала ситуацию официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, во вторник, 27 февраля, командир роты отдельного батальона ГИБДД Сургута капитан Сергей Иванов записал открытое обращение к руководству СКР. Как писало «URA.RU», полицейский заявил о коррупции в местных правоохранительных органах, а также о давлении, которое на него оказывается за честность и принципиальность. Капитан Иванов прямо обвинил замначальника ГАИ Сургута подполковника Евгения Духовникова