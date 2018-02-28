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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости 
03:23  28 февраля 2018 6

Следователей и полицию ХМАО ждут проверки. Бастрыкин заинтересовался видеообращением полицейского

Глава Следственного комитета поручил проверить факты, изложенные капитаном ИвановымФото: официальный сайт СКР
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Представители центрального аппарата Следственного комитета России проверят работу территориальных подразделений ведомства в Ханты-Мансийском автономном округе. Такое распоряжение дал глава СКР Александр Бастрыкин, ознакомившись с открытым обращением капитана полиции Сергея Иванова.

Кроме того, проверки по линии СКР, теперь уже московские, ждут и полицейских. Следователям предстоит выяснить, насколько реальны обвинения в коррупции, выдвинутые сургутским инспектором.

«Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе, поступали ли такие обращения в следственные органы и как по ним проводились проверки, а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решения», — прокомментировала ситуацию официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, во вторник, 27 февраля, командир роты отдельного батальона ГИБДД Сургута капитан Сергей Иванов записал открытое обращение к руководству СКР. Как писало «URA.RU», полицейский заявил о коррупции в местных правоохранительных органах, а также о давлении, которое на него оказывается за честность и принципиальность. Капитан Иванов прямо обвинил замначальника ГАИ Сургута подполковника Евгения Духовникова

Евгений Александров
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