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27 февраля 2018
20:32  27 февраля 2018 0

Капитан ГИБДД из ХМАО записал обращение о коррупции к Бастрыкину. ВИДЕО

Капитан Иванов обратился к Бастрыкину с заявлением о коррупции в полиции ХМАОФото: скриншот с видео
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В Югре преследуют инспектора, поймавшего пьяным сына экс-главы ГИБДД
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Командир роты отдельного батальона ГИБДД Сургута капитан Сергей Иванов записал открытое обращение к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, заявив о коррупции в местном руководстве полиции и о преследовании его самого за честность. На видео капитан выдвинул обвинения в адрес замначальника ГАИ Сургута подполковника Евгения Духовникова.

«По долгу службы я докладывал о фактах нарушения и коррупции в ГАИ. По заявлениям не проводились проверки, факты умалчивались, даже принимались меры к сокрытию преступлений руководством ГИБДД», — сказал в начале своего выступления капитан Сергей Иванов.

По словам Иванова, он обращается напрямую к Бастрыккину из-за того, что региональный СК игнорирует его заявления. Полицейский рассказал, что подполковник Духовников давно угрожал его убрать со службы. А теперь в полицию по почте поступило заявление на Иванова, подписанное неким Русаковым. Позже выяснилось, что такого гражданина нет. А почерк заявителя на конверте очень напоминает почерк того самого подполковника Духовникова. Все подробности этой истории Иванов изложил в своем видеообращении.

Ранее «URA.RU» рассказывало о капитане Иванове, который стал неугоден начальству после того, как в мае 2017 года задержал пьяного водителя Сергея Алгазина, который оказался человеком, похожим на сына бывшего начальника ГИБДД ХМАО-Югры полковника Сергея Алгазина.

«URA.RU» обратилось за комментарием в СКР по ХМАО, а также в УМВД по ХМАО. В обоих ведомствах сообщили, что пока не готовы комментировать заявление капитана Иванова.

Александр Лукманов
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