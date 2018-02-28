Губернатор Ямала Кобылкин проверился на ВИЧ

Сегодня губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сдал кровь на анализ в Центральной городской больнице Ноябрьска. Таким образом губернатор поддержал акцию «Ямал, тестируйся на ВИЧ». Его примеру последовали и сопровождающие его глава Ноябрьска Алексей Романов и главный врач «Ноябрьской ЦГБ» Олег Шалаев.
Второй день работая в Ноябрьске, сегодня, 28 февраля, губернатор ЯНАО начал свои встречи с Центральной городской больницы. Как сообщает пресс-служба губернатора, Дмитрию Кобылкину показали операционную окружного сосудистого центра, который базируется в Ноябрьске. «Команда Сердца» в 2016 году прооперировала 200 ямальцев, а в прошлом году оказала помощь уже 450 пациентам. План на этот год — не менее тысячи пациентов с сердечными заболеваниями. Для Ямала проводимые в окружном сосудистом центре операции — уникальны.
Перед встречей с коллективом Ноябрьской центральной городской больницы, губернатор в сопровождении своего заместителя по социальной политике и здравоохранению Татьяны Бучковой посетил окружной перинатальный центр. 1 марта крупнейшему на Ямале медицинскому учреждению исполнится 2 года. За это время в центре родились почти 3,5 тысячи маленьких ямальцев.
На встрече с руководством и заведующими отделениями городского медучреждения среди вопросов о социалке, жилье и о планах на открытие новых отделений вернулись к обсуждению о вирусе иммунодефицита человека. Прозвучало предложение проверять на ВИЧ всех въезжающих на работу вахтовиков и переселенцев на Север граждан.
По итогам дискуссии губернатор принял решение провести специальное совещание с привлечением представителей работодателей вахтовиков — компаний ТЭК, на котором обсудят создание условий для контроля соблюдения норм СанПиН.