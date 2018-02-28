{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
27 февраля 2018
17:03  28 февраля 2018 1

СКР сделал заявление по истории с жалобой Бастрыкину. «Честный» югорский гаишник сам под следствием

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заинтересовался жалобой капитана полицииФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
В Югре преследуют инспектора, поймавшего пьяным сына экс-главы ГИБДД
все новости сюжета

В Следственном комитете России (СКР) по Югре сообщили о проверках в дорожной полиции округа. Сургутский инспектор ГИБДД Сергей Иванов, пожаловавшийся главе СКР Александру Бастрыкину на коррупцию в «органах», сам оказался фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в СУ СКР по Югре, поводом для проверки стала запись в соцсетях командира роты батальона ГИБДД Сургута, капитана Сергея Иванова. Он выложил открытое обращение к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, заявив о коррупции в местном руководстве полиции и о преследовании его самого за честность и принципиальность. Капитан выдвинул обвинения в адрес замначальника ГАИ Сургута подполковника Евгения Духовникова. Бастрыкин заинтересовался видеообращением полицейского и распорядился проверить следователей и полицию ХМАО.

Вместе с тем в сообщении СК по Югре упоминается, что, по версии следствия, инспектор Иванов в мае 2016 года на территории сада «Дорожник» в Сургуте нанес несколько ударов ногой по находящемуся на земле гражданину, не оказывающему сотруднику полиции никакого сопротивления.

Ранее «URA.RU» рассказывало о капитане Иванове, ставшем неугодным начальству после того, как в мае 2017 года задержал пьяного водителя, который оказался человеком, похожим на сына бывшего начальника ГИБДД ХМАО-Югры полковника Сергея Алгазина.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров