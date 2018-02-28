В Следственном комитете России (СКР) по Югре сообщили о проверках в дорожной полиции округа. Сургутский инспектор ГИБДД Сергей Иванов, пожаловавшийся главе СКР Александру Бастрыкину на коррупцию в «органах», сам оказался фигурантом уголовного дела.
Как сообщили в СУ СКР по Югре, поводом для проверки стала запись в соцсетях командира роты батальона ГИБДД Сургута, капитана Сергея Иванова. Он выложил открытое обращение к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину, заявив о коррупции в местном руководстве полиции и о преследовании его самого за честность и принципиальность. Капитан выдвинул обвинения в адрес замначальника ГАИ Сургута подполковника Евгения Духовникова. Бастрыкин заинтересовался видеообращением полицейского и распорядился проверить следователей и полицию ХМАО.
Вместе с тем в сообщении СК по Югре упоминается, что, по версии следствия, инспектор Иванов в мае 2016 года на территории сада «Дорожник» в Сургуте нанес несколько ударов ногой по находящемуся на земле гражданину, не оказывающему сотруднику полиции никакого сопротивления.
Ранее «URA.RU» рассказывало о капитане Иванове, ставшем неугодным начальству после того, как в мае 2017 года задержал пьяного водителя, который оказался человеком, похожим на сына бывшего начальника ГИБДД ХМАО-Югры полковника Сергея Алгазина.