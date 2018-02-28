В шоу «Уральские пельмени» сменился директор

18:56 28 февраля 2018 0

Рожков решил отказаться от должности в пользу сцены Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ООО «Творческое объединение „Уральские пельмени“» сменился директор. В команде это объяснили тем, что они творческие люди и административная работа мешает концертной деятельности. Андрея Рожкова на этом посту сменила Наталия Ткачева — в прошлом PR-директор команды.

«Это решение, комфортное для учредителей. Наши акционеры — участники шоу, люди востребованные, творческие, поэтому для решения административных вопросов они наняли менеджера. Отмечу, что решение о смене директора было принято единогласно на собрании акционеров в присутствии всех участников общества», — сообщила «URA.RU» Наталия Ткачева, ставшая новым директором творческого объединения.

Остальные участники «Уральских пельмененей» с «URA.RU» разговаривать отказались под предлогом, что теперь все общение централизовано через Ткачеву. Наталия Ткачева сменила участника «пельменей» Андрея Рожкова, который занимал должность директора последний год.

Тем временем продолжается конфликт между «пельменями» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским. Он подал иск в арбитражный суд Москвы, обвинив своих бывших товарищей в выводе активов. Речь идет о сомнительных сделках с контентом по заниженным ценам в пользу третьих лиц, а также выдаче больших займов без согласия акционеров. В то же время артисты подали иск на Нетиевского, обвинив его в выводе миллионов рублей через свое ИП.