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01 марта 2018
28 февраля 2018
07:34  01 марта 2018 0

Журналистка «Комсомолки» рассказала о домогательствах депутата Госдумы

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, салон
Женщину склоняли к сексу в самолете во время командировки в ЗаполярьеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналистка «Комсомольской правды» Елена Кривякина заявила о домогательствах со стороны «известного депутата» Госдумы и высокопоставленного чиновника из Министерства промышленности и энергетики России.

По словам Кривякиной, в начале карьеры (конец 1990-х) во время командировки в Заполярье она летела в одном самолете с федеральными чиновниками и депутатами Госдумы, когда двое из этих мужчин обратили на нее внимание. «Нет, они не зажимали меня в углах и не лезли целоваться, но их намеки были слишком липки и прозрачны, они открыто требовали продолжения банкета и при этом угрожали: «Только заикнись кому-нибудь, больше нигде работать не будешь», — пишет корреспондент отдела политики на страницах родного издания.

После возвращения в Москву депутат довез ее до дома и пригласил в свой думский кабинет, в котором имеется диван. Кривякина молчала об этом 20 лет, пока не начал греметь скандал с депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким. «Наше общество сильно изменилось. Осталось лишь омерзение и возмущение этой чиновничьей вседозволенностью», — говорит она.

Кандидат в президенты Ксения Собчак направила запрос в комиссию по этике с требованием разобраться в ситуации с домогательствами. Действия, в которых обвиняют политика, противоречат федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации…», пишет «Федеральное агентство новостей». Секс-скандал и конфликт между Собчак и Жириновским могут актуализировать женскую тему в президентской кампании, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на политолога Глеба Кузнецова.

Семен Гринберг
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