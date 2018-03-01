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02 марта 2018
01 марта 2018
23:38  01 марта 2018 2

Продюсер «Дождя» рассказала о домогательствах депутата Слуцкого

Открытая лицензия на 28.07.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
Леонид Слуцкий якобы пытался ее поцеловать и распускал рукиФото: lslutsky.ru

В комиссию Госдумы по этике поступила еще одна жалоба на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого. Очередной жертвой стала продюсер «Дождя» Дарья Жук, которая была одной из трех девушек, анонимно рассказавших о произошедшем.

По словам Жук, осенью 2014 года она впервые пригласила Слуцкого в эфир, где тот вел себя прилично. Но когда она позвала депутата еще раз уже в другую программу, он сразу перешел на «ты», «скабрезно шутил» и говорил, что придет только в том случае, если Дарья пойдет с ним на ужин. Тем не менее предложение парламентарий принял.

«Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя — силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала», — рассказала продюсер «Дождя».

Также Жук добавила, что удивлена поведением депутатов, которые «пугают лишением аккредитации журналистов, просто рассказавших правду, вместо того, чтобы провести честное расследование».

Накануне о домогательствах со стороны Леонида Слуцкого рассказала журналистка «Комсомольской правды» Елена Кривякина. До этого аналогичную историю поведали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и думский корреспондент Елизавета Антонова. Сам депутат все отрицает.

Сергей Демин
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