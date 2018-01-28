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28 января 2018
15:21  28 января 2018 0

А Колян не против? Пермская звезда «Реальных пацанов» радикально сменила имидж. ФОТО

Поклонники привыкли к звезде-блондинкеФото: страница Зои Бербер в Instagram

Пермская актриса Зоя Бербер из сериала «Реальные пацаны» удивила поклонников новым образом. На снимке, опубликованном в Instagram, нежная уральская блондинка предстала черноволосой.

На фото, которое «Лера» сопроводила хештегами #nocomments #Женщина -#Фантом, она делает селфи. При этом актриса одета в кожаную куртку поверх водолазки. Фото собрало уже более 30 тысяч лайков.

Пораженные подписчики завалили страничку комментариями типа «Чёрный свет идёт тебе», «Неожиданно, но имеет право быть!», «Нееееееееееееееееееееет», «Блондинкой тебе намного лучше» и «Обратно в рыжий!» Некоторые утешают возмущенных поклонников, предполагая, что Бербер поменяла имидж ради новой роли и вообще на ней явно парик.

Как уже сообщало «URA.RU», в конце прошлого года Зоя Бербер снималась в 11-м сезоне «Реальных пацанов»: в нем она опять ждет ребенка. Кстати, ее сериальный муж Колян в реальной жизни — лучший друг ее реального мужа Александра, занимающегося сценарием сериала.

Алексей Шумов
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