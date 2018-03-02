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02 марта 2018
Главные новости Москвы
16:39  02 марта 2018 8

На Украине закрывают школы из-за отсутствия российского газа

Клипарт., газ, конфорка
На Украине ввели экономию голубого топливаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Украине ввели национальный план действий по ограничению потребления природного газа, из-за чего порекомендовали закрыть все школы. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

Такое решение приняли в соответствии с указом ведомства и законом Украины «О рынке природного газа», передает Nation News. По словам Насалика, план будет действовать ближайшие пять суток — до 6 марта включительно. Министр рекомендовал на это время закрыть школы и перейти генерирующим компаниям с газа на мазут. «Это даст нам возможность экономить порядка 15—20 млн кубометров газа в сутки», — цитирует Насалика RT со ссылкой на «Украинские новости».

Ранее стало известно, что с 2018 года Киев снова будет покупать российский газ, писало «URA.RU». Возобновить поставку топлива решили несмотря на заявление президента Украины Петра Порошенко об энергетической независимости страны. Также ранее украинский лидер заявил, что Россия «ворует» природные ресурсы «на морском шельфе» Украины, добывая газ в Крыму.

Ксения Томашова
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