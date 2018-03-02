В Ноябрьске днем 2 марта после семейной разборки обнаружили труп мужчины с признаком криминальной смерти. Его жена оказалась в реанимации.
Инцидент произошел в подъезде многоэтажки по адресу проспект Мира, 78. Источники «URA.RU» в Ноябрьской горбольнице подтвердили, что бригадам скорой помощи после кровавого инцидента пришлось отвезти труп мужчины в морг, а пострадавшую женщину — в реанимацию. При этом в ОМВД Ноябрьска комментариев не дают.
Информацию об инциденте подтвердили агентству в окружном Следственном управлении СК РФ. По данным ведомства, мужчина оказался жителем этого дома. Его супруга доставлена в отделение реанимации с ножевым ранением. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа.
Видео: «Ноябрьск 24»