{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
Главные новости Москвы
22:04  02 марта 2018 0

Подросток во время драки в школе ранил ножом 12-летнего мальчика

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, больница, палата, клиника, реабилитационный центр
Пострадавшего доставили в больницуФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В одной из школ Кисловодска в ходе драки один из учеников ранил ножом другого. Сейчас по этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в пятницу, 2 марта. Согласно сообщению ведомства, 14-летний подросток нанес два удара ножом 12-летнему школьнику. С полученными ранениями пострадавшего доставили в больницу. Следователи совместно с полицейскими опрашивают учащихся, учителей и родителей, выясняют психологическую обстановку в классе и в семье, интересы обоих участников конфликта. Ход проверки находится на личном контроле у руководителя регионального СУ СК РФ Игоря Иванова.

Отметим, череда громких происшествий с нападениями подростков началась с начала 2018 года. В январе в одной из пермских школ произошла кровавая поножовщина, затем подобные инциденты произошли в Челябинской области и в Бурятии.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров