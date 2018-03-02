Подросток во время драки в школе ранил ножом 12-летнего мальчика

22:04 02 марта 2018 0

Пострадавшего доставили в больницу Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В одной из школ Кисловодска в ходе драки один из учеников ранил ножом другого. Сейчас по этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в пятницу, 2 марта. Согласно сообщению ведомства, 14-летний подросток нанес два удара ножом 12-летнему школьнику. С полученными ранениями пострадавшего доставили в больницу. Следователи совместно с полицейскими опрашивают учащихся, учителей и родителей, выясняют психологическую обстановку в классе и в семье, интересы обоих участников конфликта. Ход проверки находится на личном контроле у руководителя регионального СУ СК РФ Игоря Иванова.

Отметим, череда громких происшествий с нападениями подростков началась с начала 2018 года. В январе в одной из пермских школ произошла кровавая поножовщина, затем подобные инциденты произошли в Челябинской области и в Бурятии.