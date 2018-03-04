Тагильчанка Анастасия Зудова провалилась на кастинге вокального шоу «Песни» на канале ТНТ. Восхождение уральской звезды к вершинам российской эстрады прервали Тимати и Сергей Светлаков.
25-летняя певица призналась, что хотела бы стать вокалисткой группы «Ленинград», но не отказалась бы и от участия в других проектах. В частности, успех на кастинге открывал ей дорогу в совместный лейбл Максима Фадеева и Тимати. Однако избранная ей для выступления композиция из репертуара Сергея Шнурова не впечатлила членов жюри.
Тимати посоветовал лидеру «Ленинграда» обратить внимание на «замечательную девушку», после чего нажал красную кнопку. Шоумен Светлаков оказался суров и категоричен: он заявил, что его совершенно не «зацепило» исполнение Анастасии. В итоге к мнению коллеги присоединился и Макс Фадеев.
Как уже сообщало «URA.RU», Настя Зудова получила известность в 2015 году после успешного выступления в проекте «Живой звук» на «России 1» в компании Сосо Павлиашвили, Александры Савельевой и Оскара Кучеры. После этого в программе «Раскрутка» на телеканале «Russian MusicBox» появился ее клип на песню «Ты будешь только мой», подаренную девушке экс-солистом группы «Корни» Александром Асташонком.
Выступление талантливой уралочки можно оценить с 34-й минуты видео
Видео: аккаунт Garry Snow, «Одноклассники»