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17:08  05 марта 2018 0

На Ямал прилетит Белый лебедь и приедет Машина. В Ноябрьске пройдет боксерский турнир «Вызов Арктики»

Боксерский турнир «Вызов Арктики» соберет сильнейших Российских спортсменовФото: управление по физкультуре и спорту администрации Ноябрьска

Открытый турнир по боксу «Вызов Арктики» состоится в Ноябрьске на предстоящих длинных выходных, с 9 по 11 марта. Среди главных VIP-гостей турнира чемпион мира Денис Лебедев и олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Российские чемпионы дадут мастер-классы участникам соревнований.

На турнир заявились порядка 70 боксеров из ЯНАО, Тюменской области, Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи, Закавказских республик, Крыма и Белоруссии. Главный судья соревнований — Владимир Назаров (Республика Крым).

В качестве гостей турнира в Ноябрьске ждут депутата ЗакСо ЯНАО и учредителя региональной Федерации бокса Сергея Харючи, депутата Тюменской областной думы, члена попечительского совета Федерации бокса Югры Евгения Макаренко, заместителя председателя совета чемпионов Федерации бокса России, вице-президента Федерации бокса Республики Дагестан Ахмедхана Адилова.

Денис Лебедев — российский боксер из Белгородской области, которого знают болельщики всего мира как «Белого лебедя». С 2001 года он выступает как профессионал. Сначала в полутяжелом, а затем в первом тяжелом весе (до 91 кг). С 2012 года Лебедев является чемпионом мира, по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA, он чемпион мира — 2016 года по версии IBF. 1 февраля этого года WBA присвоила Лебедеву статус чемпиона в отпуске из-за отказа выступать во Всемирной боксерской суперсерии.

Выросший в Тобольске Рахим Чахкиев, получивший у иностранцев прозвище The Machine (Машина), в 2008 году завоевал титул олимпийского чемпиона. В 2015 году Чахкиев стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской организации (IBO).

В последнее время на Ямале стали популярны турниры по контактным боевым видам спорта. В октябре 2017 года в Салехарде прошел турнир по правилам ММА (смешанные боевые искусства) на приз губернатора ЯНАО. В начале декабря прошлого года в Муравленко провели турнир округа по боевому самбо. Почетным гостем турнира стал Федор Емельяненко. 17 февраля этого года в Губкинском прошли чемпионат и первенство ЯНАО по ММА. А в Салехарде в этот же день провели «Битвы в Арктике». Новый Уренгой отметился турниром по смешанным единоборствам 23 февраля.

Сергей Мороз
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