21:14 06 марта 2018 0

Комиссаров прокомментировал увеличение числа подопечных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стало известно, как распределились победители конкурса «Лидеры России» между наставниками. Выбор наставников и подопечных показал яркие примеры стремительного движения вверх по социальной лестнице, их продемонстрировали 12 уральцев, сообщается на официальном сайте «Лидеров России».

Например, предприниматель Екатерина Вебер (ЗАО «Завод дефибрерных камней») из Екатеринбурга была выбрана в подопечные зампредом правительства РФ Дмитрием Козаком. Лысьвенский предприниматель Эдуард Соснин (ООО «Меркурий») стал подопечным полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Челябинец Максим Абушаев («Регион Медиа») — теперь подопечный журналиста Олега Добродеева. Екатеринбуржец Сергей Антонов («Брусника Екатеринбург») будет обучаться у предпринимателя Вадима Дымова, Илья Родионов (ООО «Эко-Транс») — у полномочного представителя президента РФ в ЮФО Дмитрия Козака, Денис Тур (УБРиР) — у депутата Госдумы Павла Крашенникова.

Также челябинка Ольга Углева (АО «Центр кластерного развития Челябинской области») будет под крылом наставничества у председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выбрал екатеринбуржца Виталия Баскина (ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг») и тюменца Максима Скворцова (ПАО «Запсибкомбанк»), мэр Москвы Сергей Собянин — Куликова Никиту («Сбербанк») из Тюмени. Председатель Счетной палаты РФ стала наставником пермячки Анны Козицыной (ПАО «Мотовилихинские заводы»). Пермяк Сергей Сердюков (ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания») стал подопечным предпринимателя Владимира Потанина.

Помимо 103 победителей конкурса в программу наставничества были включены также 39 финалистов. «Это свидетельствует о том неподдельном интересе, который вызвали конкурсанты у наших наставников», — заявил руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Он добавил, что количество взаимодействующих с наставниками может увеличиться в ходе форума «Россия — страна возможностей», который пройдет 13—15 марта 2018 года в Москве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что победителей конкурса «Лидеры России» наградил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Ими стали представители 24 регионов страны.