23:30 06 марта 2018 4

Журналистка тяжело перенесла случившееся в кабинете Слуцкого Фото: Фарида Рустамова, Facebook

Корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова рассказала о сексуальных домогательствах со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Журналистка является одной из девушек, которые анонимно пожаловались на политика, сообщили в издании.

По словам Рустамовой, 24 марта 2017 года она пришла в рабочий кабинет Слуцкого, чтобы взять у него комментарии для материала. Депутат начал называть журналистку «зайчонком», говорить, что соскучился, и предложил ей бросить парня или стать его любовницей. «Самым вопиющим действием со стороны политика Рустамова назвала «распускание рук»: якобы Слуцкий «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» и отскочил. Девушка растерялась и не смогла достойно ответить депутату, о чем сейчас очень жалеет.

Рустамова утверждает, что свидетельства приставаний имеются на ее диктофоне, где записан весь разговор. Также случай может подтвердить журналистка парламентского пула, которая видела корреспондента Би-би-си «в очень тяжелом состоянии» после инцидента. Рустамова поделилась, что это была для нее травматичная история, которую пришлось обсуждать с психотерапевтом.

Среди журналистов, постоянно работающих в Госдуме, у Слуцкого сложилась определенная репутация, также рассказали Би-би-си четыре корреспондента парламентского пула, пожелавшие остаться неназванными. Они утверждают, что политик всегда пялится и позволяет отпускать «глупые шутки».

Ранее сразу несколько журналисток обвинили депутата Госдумы в харассменте. Открыто выступили с обвинениями заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Леонид Слуцкий назвал обвинения несостоятельными и заявил о правах подать в суд за клевету, напоминает RT. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал взять под личный контроль сложившуюся ситуацию, писало «URA.RU».