{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
06 марта 2018
23:30  06 марта 2018 4

Журналистка Би-би-си поведала о домогательствах депутата Слуцкого. «Будешь моей любовницей»

Журналистка тяжело перенесла случившееся в кабинете СлуцкогоФото: Фарида Рустамова, Facebook

Корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова рассказала о сексуальных домогательствах со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Журналистка является одной из девушек, которые анонимно пожаловались на политика, сообщили в издании.

По словам Рустамовой, 24 марта 2017 года она пришла в рабочий кабинет Слуцкого, чтобы взять у него комментарии для материала. Депутат начал называть журналистку «зайчонком», говорить, что соскучился, и предложил ей бросить парня или стать его любовницей. «Самым вопиющим действием со стороны политика Рустамова назвала «распускание рук»: якобы Слуцкий «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» и отскочил. Девушка растерялась и не смогла достойно ответить депутату, о чем сейчас очень жалеет.

Рустамова утверждает, что свидетельства приставаний имеются на ее диктофоне, где записан весь разговор. Также случай может подтвердить журналистка парламентского пула, которая видела корреспондента Би-би-си «в очень тяжелом состоянии» после инцидента. Рустамова поделилась, что это была для нее травматичная история, которую пришлось обсуждать с психотерапевтом.

Среди журналистов, постоянно работающих в Госдуме, у Слуцкого сложилась определенная репутация, также рассказали Би-би-си четыре корреспондента парламентского пула, пожелавшие остаться неназванными. Они утверждают, что политик всегда пялится и позволяет отпускать «глупые шутки».

Ранее сразу несколько журналисток обвинили депутата Госдумы в харассменте. Открыто выступили с обвинениями заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Леонид Слуцкий назвал обвинения несостоятельными и заявил о правах подать в суд за клевету, напоминает RT. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал взять под личный контроль сложившуюся ситуацию, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров