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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
00:50  12 марта 2018 0

Дмитрия Хворостовского посмертно удостоили музыкальной премии

Хворостовский Дмитрий, хворостовский дмитрий
Оперный певец скончался в ноябре 2017 года после тяжелой болезниФото: WikimediaCommons

Выдающийся оперный исполнитель Дмитрий Хвороствоский посмертно был удостоен музыкальной премии BraVo в номинации «Классический альбом года». Награду родителям певца — Людмиле Петровне и Александру Степановичу — вручил член академии Latin Grammy Фернандо Кастелара.

Дмитрий Хвороствоский был удостоен премии посмертно в знак «уважения и признательности к певцу, которого знали и любили во всем мире», передает РИА Новости. Наградой организаторы отметили пластинку Хворостовского «Верди. «Риголетто».

Отметим, Первая международная профессиональная музыкальная премия BraVo проходит сейчас на исторической сцене Государственного академического театра. Претендентов оценивают в 24 номинациях, часть из которых посвящена популярной музыке, часть — классической, сообщает телеканал 360.Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре прошлого года после продолжительной болезни. Как писало «URA.RU», посмертно певца номинировали на «Грэмми», однако в номинации. Однако в номинации «Лучший классический вокальный альбом» премию отдали канадской певице Барбаре Ханниган. По итогам 2017 года россияне признали Хворостовского человеком года в области культуры.

Евгений Александров
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