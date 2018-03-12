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12 марта 2018
11 марта 2018
06:43  12 марта 2018 1

Ученые предупредили о повторении вспышек сибирской язвы в зонах вечной мезлоты

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, олени
Главная опасность — могильники северных оленей, погибших от опасных болезнейФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Сибирская язва зверствует на Ямале
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В связи с активным таянием вечной мезлоты в северной части России может произойти вскрытие старых скотомогильников. Это, в свою очередь, станет причиной вспышки заболеваний, опасных для животных и человека. В частности, могут повториться сутуации, подобные эпидемии сибирской язвы на Ямале в 2016 году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр «Антистихия», сейчас на территории страны официально зарегистрированы более 100 тыс. сибиреязвенных скотомогильников. Порядка 400 из них расположены в арктическом регионе.

«Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года, — приводит информагентство выдержки из документа Центра. — На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой».

По имеющимся данным, летом 2016 года на Ямале температура в дневное время доходила до 29-34 градуса С. Споры же сибирской язвы в почве могут сохранять активность до 50 лет.

Напомним, летом 2016 года в Ямальском районе ЯНАО произошла вспышка сибирской язвы. Как писало «URA.RU», жертвой стал один ребенок. Для ликвидации вспышки в регионе был объявлен карантин, а из Екатеринбурга переброшены подразделения войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Евгений Александров
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