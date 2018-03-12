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12 марта 2018
11:39  12 марта 2018 7

Концерты Нюши в Екатеринбурге и Тюмени отменили без ведома ее пиар-директора

Билеты на концерты Нюши предлагают обменять на другиеФото: личная страница Нюши в Instagram

В Екатеринбурге и Тюмени отменены концерты певицы Нюши «по независимым техническим причинам». Об этом заявила Динара Валиева, представитель агентства «Аквамарин-Арт», которое организует выступления звезд в Екатеринбурге. При этом пиар-директор певицы Денис Воробьев узнал об отмене концертов Нюши от журналистов «URA.RU».

В Тюмени концерт Нюши должен был состояться 14 марта в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко. Билеты стоимостью от 1000 рублей до 4500 сейчас уже невозможно купить, страница на сайте kassy.ru «не найдена». На сайте киноконцертного театра «Космос» (Екатеринбург) пока есть информация о концерте Нюши, который должен был пройти 15 марта. Стоимость билетов варьируется от 800 рублей до 4200. Но купить их тоже невозможно, страницы «с таким адресом не существует».

В группе «Нюша | 15 марта 2018 г. | Екатеринбург» сообщается, что концерты отменены «по независимым техническим причинам». Там же предлагают приобретенные билеты поменять другие мероприятия, организованные «Аквамарином»: концерты ДиДюЛи, LP, Ирины Дубцовой, Елки и еще целого ряда выступлений.

Отец и продюсер певицы Владимир Шурочкин сказал корреспонденту «URA.RU», что не знает об отмене концертов и не комментирует известия об этом. PR-директор Нюши Денис Воробьев попросил отправить ему скриншоты сообщений, где говорится об отмене выступлений звезды, и пообещал ответить на вопросы, когда все уточнит. Организатор концертов певицы, который представлен в официальных аккаунтах Нюши как Дмитрий, не взял трубку.

Впоследствии редакция получила комментарий Дениса Воробьева. PR-директор певицы подтвердил отмену концертов «по независимым от нас техническим причинам». Он отметил, что «у нас уникальное шоу, которое предполагает много технических решений. Сейчас мы пытаемся решить этот вопрос с нашими московскими подрядчиками и устранить проблему». Воробьев также сообщил: «Мы хотели перенести концерт „9 жизней“ на другие даты, но в связи с плотным графиком артистки даты пока не согласованы. Мы обязательно посетим эти города с нашим шоу и встретимся с поклонниками».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Нюша и ее муж Игорь Сивов поддержали общественное движение Putin Team и международную акцию «Я тоже доброволец». Певица с супругом посетила реабилитационный центр.

Ольга Кулакова
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