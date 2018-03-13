За отравление Скрипаля расплатятся «лондонские олигархи» из России

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии грозит ударить не только по официальным представителям России. Объектом преследования со стороны британских властей могут стать многочисленные бизнесмены, находящиеся в натянутых отношениях с властями РФ, считает The Guardian.
Серия односторонних мер может начаться с высылки российских представителей, включая посла Александра Яковенко, и запуска процесса по отключению российских банков от системы SWIFT. Кроме того, рассматривается заморозка находящихся в Великобритании активов и счетов российских олигархов и чиновников в случае, если им не удастся доказать законность их происхождения. Дипломатические отношения между Россией и Соединенным королевством могут быть разорваны в ближайшие часы, признают опрошенные «URA.RU» эксперты.
Ранее «URA.RU» сообщало, что бывший сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам заключения за измену и шпионаж. В 2018 году он вместе с дочерью был отравлен и впал в кому в одном из ресторанов британского города Солсбери, сообщил «Ридус». Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что видит за инцидентом «руку Москвы», пишет «Национальная служба новостей». В российском МИД назвали происходящее «цирковым шоу» и указали целый ряд причин, по которым смерть предателя абсолютно не выгодна РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Как уже писало «URA.RU», сейчас в Лондоне находится экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый на родине в миллиардных взятках. Сам он категорически отрицает свою вину.