{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
13:00  13 марта 2018 5

«Как тебе такое, Илон Маск?» Тапки с дырками для вахтовиков-нефтяников стали хитом в соцсетях

Дырявые тапочки вызвали недоумение у многих пользователейФото: скрин страницы Sergey Korol в Twitter

В социальной сети Twitter активно обсуждают резиновые тапочки с дырками в подошве, которые носят вахтовики на Севере, в том числе на предприятиях Ямала и Югры. Пользователям предоставили разгадать, для чего они предназначаются, и в Сети развернулась дискуссия.

Автор поста пояснил, что во внутренних помещениях можно ходить только в чистой обуви. Поэтому в тапках по требованию руководства вырезают дыры, чтобы вахтовики не могли выходить в них на улицу покурить и потом не пачкали полы. Были также высказаны предположения о том, что дырки делают, чтобы тапки не украли, чтобы они не скользили или быстрее сохли после душа.

В то время как одни пользователи действительно пытались разгадать загадку и предлагали варианты использования тапочек, другие просто шутили над ними. Так, ноу-хау начальства вахтовиков сравнили с гениальными разработками человечества, например, запуском автомобиля в космос. «Как тебе такое, Илон Маск?» — написал пользователь под ником Incognito.

1/6
Фото: скрин страницы Sergey Korol в Twitter

Ранее на Севере нашли героя популярного мема в «Одноклассниках», сообщало «URA.RU». Им оказался шестилетний мальчик из Нового Уренгоя. Снимок, на котором улыбающийся новорожденный малыш нежится на подоконнике, принимая солнечную ванну, долгое время был очень популярен в соцсети.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров