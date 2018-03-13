13:00 13 марта 2018 5

Дырявые тапочки вызвали недоумение у многих пользователей Фото: скрин страницы Sergey Korol в Twitter

В социальной сети Twitter активно обсуждают резиновые тапочки с дырками в подошве, которые носят вахтовики на Севере, в том числе на предприятиях Ямала и Югры. Пользователям предоставили разгадать, для чего они предназначаются, и в Сети развернулась дискуссия.

Автор поста пояснил, что во внутренних помещениях можно ходить только в чистой обуви. Поэтому в тапках по требованию руководства вырезают дыры, чтобы вахтовики не могли выходить в них на улицу покурить и потом не пачкали полы. Были также высказаны предположения о том, что дырки делают, чтобы тапки не украли, чтобы они не скользили или быстрее сохли после душа.

В то время как одни пользователи действительно пытались разгадать загадку и предлагали варианты использования тапочек, другие просто шутили над ними. Так, ноу-хау начальства вахтовиков сравнили с гениальными разработками человечества, например, запуском автомобиля в космос. «Как тебе такое, Илон Маск?» — написал пользователь под ником Incognito.

1/6 Фото: скрин страницы Sergey Korol в Twitter

Ранее на Севере нашли героя популярного мема в «Одноклассниках», сообщало «URA.RU». Им оказался шестилетний мальчик из Нового Уренгоя. Снимок, на котором улыбающийся новорожденный малыш нежится на подоконнике, принимая солнечную ванну, долгое время был очень популярен в соцсети.