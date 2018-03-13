15:04 13 марта 2018 0

Местные жители готовы грудью встать на защиту заповедного леса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районе под Курганом под строительство коттеджей могут вырубить заповедный лес, несмотря на то, что участок, на котором он находится, передан в частную собственность незаконно. О своих опасениях по этому поводу «URA.RU» рассказали местные жители.

Речь идет о нескольких гектарах леса на территории бывшего садоводческого товарищества «Борок». Во владение садоводству, доказало следствие, земли были выделены с грубейшими нарушениями законодательства. По этому эпизоду, а также по многим другим, связанным с земельными махинациями на «курганской Рублевке», идет разбирательство в суде. Фигурантами уголовных дел выступают четыре представителя власти и их соучастница-предприниматель. Земли «Борка» находятся под арестом до 7 июня, в этот день должно окончится судебное следствие.

«До нас дошли сведения, что лес вне зависимости от приговоров могут спилить уже летом — ведь администрации района его не вернули. А Михайленко [собственник земли — прим. ред.] по закону — добропорядочный покупатель, о преступных схемах ничего не знал, значит, свободно может своим имуществом распоряжаться», — рассказал нашему агентству активист Евгений Кузнецов. По его словам, защита предпринимателя в суде настаивает на том, что последнему необходимо разрешить пользоваться землями, за которые он отдал свои деньги и «уже потирает руки». Евгений Кузнецов заявил, что, если вырубку леса не предотвратят, жители Кетовского района готовы вновь самостоятельно выйти на его защиту: «Они войны хотят?»

Как подтвердил «URA.RU» юрист Дмитрий Алексеев, собственник земли действительно сможет по своему усмотрению распоряжаться участком, как только тот выйдет из-под ареста. «Если изначально все документы оформили правильно и имущество внесено в список Росреестра, лишить права собственности и аннулировать сделку можно только в судебном порядке. С иском в данном случае должно выступить заинтересованное лицо», — пояснил собеседник.

В прокуратуре Курганской области «URA.RU» пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Отметим, что в судебном заседании, где решался вопрос о продлении ареста на землю, государственный обвинитель настоял на том, что нынешний собственник мог знать о том, что проводимая сделка купли-продажи незаконна.