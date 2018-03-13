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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Ямала
21:06  13 марта 2018 0

В день выборов ямальские энергетики перейдут на режим повышенной готовности

Открытие подстанции
В компании заранее проверили все оборудованиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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18 марта, в день выборов президента РФ, АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» будет работать в режиме повышенной готовности. Об этом рассказали в энергокомпании.

В целях обеспечения устойчивой работы энергетики провели внеочередные осмотры состояния оборудования, утвердили график дежурства руководителей, диспетчерских служб и технического персонала. На случай сбоев в компании проверили готовность к работе резервного источника электроснабжения — передвижной дизельной электростанции.

Кроме того, всем сотрудникам предприятия предоставили возможность проголосовать во время рабочей смены. Для них организуют доставку на избирательные участки. Напомним, президентские выборы пройдут 18 марта. В них участвуют восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Рита Теркина
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