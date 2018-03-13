В день выборов ямальские энергетики перейдут на режим повышенной готовности

18 марта, в день выборов президента РФ, АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» будет работать в режиме повышенной готовности. Об этом рассказали в энергокомпании.
В целях обеспечения устойчивой работы энергетики провели внеочередные осмотры состояния оборудования, утвердили график дежурства руководителей, диспетчерских служб и технического персонала. На случай сбоев в компании проверили готовность к работе резервного источника электроснабжения — передвижной дизельной электростанции.
Кроме того, всем сотрудникам предприятия предоставили возможность проголосовать во время рабочей смены. Для них организуют доставку на избирательные участки. Напомним, президентские выборы пройдут 18 марта. В них участвуют восемь кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).